Борис Рапопорт: Возраст Кокорина и Мамаева позволяет им продолжать карьеру

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможном продолжении карьеры форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которых в пятницу освободили по УДО.
«Их возраст, во-первых, позволяет им продолжать футбольную карьеру, – приводит слова Рапопорта официальный сайт телеканала «360°». – Вопрос, какое потребуется время, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, какое здоровье».
Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении 28-летнего Кокорина, его младшего брата Кирилла и 30-летнего Павла Мамаева по УДО.
Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.
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