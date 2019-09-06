Борис Рапопорт: Возраст Кокорина и Мамаева позволяет им продолжать карьеру Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о возможном продолжении карьеры форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которых в пятницу освободили по УДО.

«Их возраст, во-первых, позволяет им продолжать футбольную карьеру, – приводит слова Рапопорта официальный сайт телеканала «360°». – Вопрос, какое потребуется время, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, какое здоровье».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении 28-летнего Кокорина, его младшего брата Кирилла и 30-летнего Павла Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.