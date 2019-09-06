Андрей Червиченко: Судя по шуточкам, не все у Кокорина и Мамаева в голове «устаканилось» Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Хорошо, если это будет в первый и последний раз, – приводит News.ru слова Червиченко. – Но судя по шуточкам-прибауточкам и веселым лицам, не все у них в голове «устаканилось» и что это точно – не последний раз».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.