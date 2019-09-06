Алана Мамаева: Это лучший подарок для меня на день рождения

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана отреагировала на сообщения о том, что суд принял решение отпустить ее мужа и форварда Александра Кокорина по УДО.
«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой», – написала Мамаева в инстаграме.
Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.
Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.
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