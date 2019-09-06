Дмитрий Булыкин: Если Кокорин и Мамаев найдут команды, где им буду доверять, то вернуться в футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном возобновлении карьеры форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«В большой футбол возвращаются и после годичного перерыва, когда у футболистов серьезные травмы, к примеру, – приводит Life.ru слова Булыкина. – Поэтому нет ничего невозможного, и если они найдут команды, которые будут им доверять, то они смогут вернуться в игру».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.