Оливье Жиру: Переход в клуб MLS? Для моей семьи это будет интересно

- MLS для моей семьи, моих детей, которые говорят по-английски, это интересно. Через год? Через два года? Я не знаю, когда. Но, конечно, после этого я буду открыт для своего последнего испытания.
Новый контракт с «Челси»? Не было никаких обсуждений. У клуба была опция продлить соглашение на год, и руководство им воспользовалось, потому что были довольны моей игрой, - приводит слова Жиру RMC Sport.
Напомним, что Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года за 17 миллионов евро. С тех пор француз провел за «синих» 67 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 13 голевых передач.
Добавим, что действующий контракт Жиру с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.
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