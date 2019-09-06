Миранчук выбыл на три недели Полузащитник «Локомотива» получил травму в матче с «Ростовом».

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы, полученной в матче восьмого тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:2).

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний игрок на протяжении первых трех дней после игры проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определены сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы.

Таким образом, полузащитник не сыграет в девятом туре с «Сочи», а также в матче Лиги чемпионов с «Байером» и должен восстановиться к игре с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне Миранчук забил пять голов и сделал одну результативную передачу в девяти матчах.