Борис Игнатьев: Кокорину и Мамаеву важно выйти на тот уровень, на котором они находились Футбольный эксперт Борис Игнатьев поделился мнением по поводу освобождения из тюрьмы по УДО братьев Кокориных и Павла Мамаева.

- Суд принял решение освободить Кокорина и Мамаева по УДО через десять дней. Вы приветствуете такое решение?

- Конечно, приветствую. Хочу поздравить ребят с этим решением. Оно даст им возможность все переосмыслить и вернуть жизнь на круги своя, памятуя о том, что наказание не может быть вечным. Сейчас важно окунуться в процесс и выйти на тот уровень, на котором они находились.

Выйти на уровень сборной сразу будет непросто, но такую задачу ставить необходимо и смотреть на вещи глазами людей, которые прошли все испытания и могут жить с чистой совестью. Примеров таких возвращений в спорт достаточно, - приводит слова Игнатьева «Евро-футбол.ру».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.