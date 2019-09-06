Владимир Обедзинский: Кокорина заберет «Зенит», а Мамаеву остается идти разве что в «Ахмат»

- Кокорина и Мамаева выпускают раньше истечения срока за особые заслуги перед колонией. Они же сами, наверное, профинансировали матч с «Салютом» в начале августа: купили мяч, форму, краску для разметки и так далее. Для зэков это был настоящий праздник. Не зря Кокорин и Мамаев получили от руководства колонии положительную характеристику, Пак тоже не против УДО
Кокорина теперь заберет «Зенит». А Мамаеву остается идти разве что в «Ахмат». Там Паше наверняка подарят «Мерседес», чтоб он сильно не расстраивался. Пару лет Мамаев еще может попылить на хорошем уровне, как Нобоа, - передает слова Обедзинского «Евро-футбол.ру».
Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.
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