Владимир Обедзинский: Кокорина заберет «Зенит», а Мамаеву остается идти разве что в «Ахмат» Бывший нападающий «Кубани» и ростовского СКА Владимир Обедзинский поделился мнением по поводу освобождения из тюрьмы по УДО братьев Кокориных и Павла Мамаева.

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- Кокорина и Мамаева выпускают раньше истечения срока за особые заслуги перед колонией. Они же сами, наверное, профинансировали матч с «Салютом» в начале августа: купили мяч, форму, краску для разметки и так далее. Для зэков это был настоящий праздник. Не зря Кокорин и Мамаев получили от руководства колонии положительную характеристику, Пак тоже не против УДО

Кокорина теперь заберет «Зенит». А Мамаеву остается идти разве что в «Ахмат». Там Паше наверняка подарят «Мерседес», чтоб он сильно не расстраивался. Пару лет Мамаев еще может попылить на хорошем уровне, как Нобоа, - передает слова Обедзинского «Евро-футбол.ру».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.