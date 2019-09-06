Оставшиеся домашние матчи «Ростов» сыграет на «Ростов Арене» Все оставшиеся домашние матчи «Ростова» будут проходить на стадионе «Ростов Арена».

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- Никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет. Все разногласия, которые были между футбольным клубом «Ростов» и «Спорт-ин», улажены. И все оставшиеся домашние матчи футбольный клуб «Ростов» будет играть на «Ростов Арене», - приводит «РИА Новости» слова министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спорт-Ин», управляющая компания «Ростов Арены», закрыла доступ на стадион работникам футбольного клуба «Ростов». По данным эксплуатанта, «Ростов» задолжал за матчи, проведенные на стадионе, 12 миллионов рублей.