Адвокат Протасовицкого: Рассмотрение об УДО по случаю Александра назначено на 10 сентября Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, сообщила, что рассмотрение ходатайства по УДО ее подзащитного пока не проводилось.

- Протасовицкого не выпустили, он сидит в другой колонии в другой области. Рассмотрение о его УДО по его случаю назначено на 10 сентября.

Что касается решения по ребятам, то цирк благополучно закончился. Хотели доказать идиотство, его и доказали. Все должно было закончиться гораздо раньше, - приводит слова Прилипко «Чемпионат».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.