АПЛ определилась с претендентами на звание лучшего тренера в августе

В число номинантов на награду вошли: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).

Добавим, что после четырех туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. «Манчестер Сити», набрав десять очков, занимает вторую строчку. «Лестер Сити», имея в активе восемь очков, занимает третье место в чемпионате, а «Кристал Пэлас» с семью расположился на четвертой позиции.

☐ Guardiola

☐ Klopp

☐ Hodgson

☐ Rodgers



Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month?



VOTE 👉 https://t.co/TXODAKC2DP #PLAwards pic.twitter.com/G9dq7eBx2g