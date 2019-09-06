АПЛ определилась с претендентами на звание лучшего тренера в августе

В число номинантов на награду вошли: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»).
Добавим, что после четырех туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. «Манчестер Сити», набрав десять очков, занимает вторую строчку. «Лестер Сити», имея в активе восемь очков, занимает третье место в чемпионате, а «Кристал Пэлас» с семью расположился на четвертой позиции.
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