Крыховяк – лучший футболист «Локомотива» в августе Стали известны итоги голосования по выбору лучшего футболиста «Локомотива» в августе.

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Как сообщает пресс-служба клуба, победу во второй раз подряд одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, за которого проголосовали 8032 человека или 66,9%. Второе место у Алексея Миранчука – 1844 голоса или 15,4%, третье – у Антона Миранчука – 1320 голосов или 10,9%.

Далее расположились Дмитрий Баринов – 635 голосов – 5,3%, а также Ведран Чорлука – 179 голосов – 1,5%.

Напомним, что в августе Крыховяк забивал «Крыльям Советов», «Уралу» и «Краснодару», а в матче с «Динамо» заработал пенальти.