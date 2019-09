Ван Гал дал имя новорожденной горилле

Малыша назвали «Ингогози», что означает «Возрождение» на языке руанда. В своей речи именитый специалист поблагодарил народ Руанды за их усилия по сохранению вымирающего вида.

На 2018 год в мире оставалось 1004 особи восточной горной гориллы.

Before he attended today's Gorilla naming ceremony- @Kwitaizina, former Manchester United and Dutch coach, Louis van Gaal went hiking up the hills of Volcanoes National Park in #Rwanda 🇷🇼 and had an encounter with the mighty mountain gorillas🦍. #KwitaIzina19 pic.twitter.com/gHhoMNPrd0