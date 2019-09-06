Ван Гал дал имя новорожденной горилле Экс-главный тренер «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поучаствовал в руандском празднике Kwita Izina, на котором дают имена новорожденным восточным горным гориллам.

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Малыша назвали «Ингогози», что означает «Возрождение» на языке руанда. В своей речи именитый специалист поблагодарил народ Руанды за их усилия по сохранению вымирающего вида.

На 2018 год в мире оставалось 1004 особи восточной горной гориллы.