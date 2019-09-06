Пресс-атташе «Славии»: Крал ненавидит прозвище Саша Пресс-атташе «Славии» Михал Бичек дал характеристику новичку «Спартака» Алексу Кралу.

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- Крал пришел в «Славию» в 12 лет, в 18 лет он ушел, но через два года вернулся в «Славию», доказав свою состоятельность, и очень быстро освоился в команде.

Он много работает индивидуально, у него есть личный физиотерапевт, психотерапевт и даже собственный специалист по питанию.

В команде его звали «králík» - это означает маленький король или просто Алекс. Кстати, он ненавидит прозвище Саша, так что в России с этим ему будет непросто, - приводит слова Бичека «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Крал 1 сентября подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком». Крал привлекался в молодежные сборные Чехии разных возрастов, а весной 2019 дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Бразилии.