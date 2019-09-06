Месси думает о переходе в родной клуб Журналист CNN Deportes Мартин Кастилья сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в может разорвать контракт с каталонцами летом 2020 года.

Аргентинец думает над переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он провел детские годы. Контракт аргентинца позволяет ему уйти из «Барселоны» в одностороннем порядке в июне любого года.

Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года. В нем прописаны отступные за футболиста в размере в 700 миллионов евро.