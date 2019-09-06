Месси думает о переходе в родной клуб

Аргентинец думает над переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он провел детские годы. Контракт аргентинца позволяет ему уйти из «Барселоны» в одностороннем порядке в июне любого года.
Нынешнее соглашение Месси с сине-гранатовыми действует до 30 июня 2021 года. В нем прописаны отступные за футболиста в размере в 700 миллионов евро.
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