Шотландия – Россия. Дзюба сравнял счет Шотландия – Россия – 1:1.

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В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Шотландия – Россия забит второй мяч.

Его автором на 40-й минуте стал нападающий гостей Артем Дзюба.

Счет стал 1:1.

Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.