Шотландия – Россия. Дзюба сравнял счет

В матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Шотландия – Россия забит второй мяч.
Его автором на 40-й минуте стал нападающий гостей Артем Дзюба.
Счет стал 1:1.
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