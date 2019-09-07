Евгений Ловчев: Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова - Советский спорт
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07 сентября 2019 00:25ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова

Обозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над Шотландией (2:1).

– Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова. С Головиным наша полузащита выглядит по-другому. Он не только огромный объем работы проделывает, но постоянно старается обострять. Зобнин и Оздоев больше играют поперек, а Александр в каждом моменте старается обострять. Так играют в Европе. Головин – красавец! – сказал Ловчев.

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