Евгений Ловчев: Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова Обозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над Шотландией (2:1).

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– Все молодцы, но особенно отметил бы Дзюбу, Головина и Жиркова. С Головиным наша полузащита выглядит по-другому. Он не только огромный объем работы проделывает, но постоянно старается обострять. Зобнин и Оздоев больше играют поперек, а Александр в каждом моменте старается обострять. Так играют в Европе. Головин – красавец! – сказал Ловчев.