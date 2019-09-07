Жирков снова хотел уйти из сборной после матча с Бельгией Автор победного гола сборной России в ворота Шотландии (2:1) Юрий Жирков признался, что непросто пережил поражение от Бельгии (1:3) в марте 2019 года.

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Защитник объявил об уходе из сборной после чемпионата мира-2018, но вернулся в нее как раз перед игрой с бельгийцами.

– У меня были сомнения, стоило ли возвращаться в сборную после того, как из-за меня мы получили пенальти с бельгийцами. Но сейчас все нормально, и если вызывают, то надо выходить и играть. Многие игроки и в 37 лет становятся лучшими бомбардирами – это не предел, – сказал Жирков в эфире канала «Матч Премьер».