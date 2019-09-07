Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев могут вернуться в национальную команду.

Футболисты были осуждены за причинение вреда здоровью и хулиганство.

– Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок. Давайте дождёмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от никого не отказались, – приводит слова Черчесова «Чемпионат».