Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России - Советский спорт
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07 сентября 2019 01:07ФутболКоноплев Александр

Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев могут вернуться в национальную команду.

Футболисты были осуждены за причинение вреда здоровью и хулиганство.

– Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок. Давайте дождёмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от никого не отказались, – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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