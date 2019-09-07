«СКА-Хабаровск» победил «Авангард» и поднялся на четвертое место в ФНЛ Седьмой гол в сезоне забил Кацаев.

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«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Авангардом» (1:0) в матче 12-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

Единственный гол на 49-й минуте забил полузащитник Адлан Кацаев, который продлил свою результативную серию до трех матчей. Всего на счету игрока семь голов в 11 матчах сезона.

«СКА-Хабаровск» выиграл четвертый матч подряд, набрал 21 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Авангарда» осталось 11 очков и 15-е место.

В 13-м туре 14 сентября «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Текстильщиком», а «Авангард» примет «Мордовию».

ФНЛ

12-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Авангард» (Курск) – 1:0 (0:0)

Гол: Кацаев, 49.