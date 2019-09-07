Алексей Ионов: Мы не смотрим в турнирную таблицу Россия победила Шотландию в квалификации Евро-2020.

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал победу над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

«Во втором тайме у нас было много шансов забить, нужно было их реализовывать, – приводит ТАСС слова 30-летнего игрока. – Марио Фернандес имел хороший момент, но вратарь здорово сыграл. Что касается матча со сборной Казахстана, мы настраиваемся на победу и не смотрим в турнирную таблицу».

Россия остается на втором месте в группе I с отставанием в три очка от Бельгии и опережает Казахстан на пять очков, а Шотландию – на шесть. 9 сентября Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде.