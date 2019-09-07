Федор Кудряшов: Мы порадовались, что Кокорина и Мамаева выпустили Кокорина и Мамаева выпустили по УДО.

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о решении суда освободить из тюрьмы форварда Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.

«Мы порадовались, что ребят выпустили, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего Кудряшова. – Надеюсь, они наберут свою былую форму, вернутся на свой уровень и, быть может, даже выше. Надеюсь, они будут радовать всех нас своей игрой».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через девять дней, когда решение суда вступит в силу.