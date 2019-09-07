РПЛ опубликовала расписание девятого тура - Советский спорт
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07 сентября 2019 18:54ФутболКоноплев Александр

РПЛ опубликовала расписание девятого тура

Российская премьер-лига опубликовала расписание девятого тура чемпионата России.

Тур откроется в пятницу, 13 сентября, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Арсенал» (20.00).

14 сентября пройдут матчи «Спартак» – «Урал» и «Сочи» – «Локомотив». В воскресенье встретятся «Оренбург» и «Рубин», «Тамбов» и ЦСКА, «Краснодар» и «Крылья Советов».

Закончится тур в понедельник матчами «Динамо» – «Уфа» и «Ростов» – «Ахмат».

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