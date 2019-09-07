Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги Такого еще не было.

Новости СМИ2 Футболисты «Барселоны» хотели вложиться в покупку нападающего «ПСЖ» Неймара. По данным sport.es, руководство «Барселоны» не захотело воспользоваться помощью игроков. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Позже он перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.