Ван Дейк готов подписать новый контракт с «Ливерпулем» Защитник Вирджил ван Дейк согласовал условия нового контракта с «Ливерпулем».

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Как сообщает Mirror, новое соглашение будет рассчитано на шесть лет, а зарплата игрока составит 245 тысяч долларов в неделю.

Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до лета 2023 года, согласно нему защитник сборной Голландии получает 153 тысячи долларов в неделю.

Добавим, что Ван Дейк провел в текущем сезоне шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.