Ван Дейк готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Как сообщает Mirror, новое соглашение будет рассчитано на шесть лет, а зарплата игрока составит 245 тысяч долларов в неделю.
Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до лета 2023 года, согласно нему защитник сборной Голландии получает 153 тысячи долларов в неделю.
Добавим, что Ван Дейк провел в текущем сезоне шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
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