«ПСЖ» и «Тоттенхэм» поборются за трансфер Дибалы в зимнее трансферное окно Сразу два больших клуба заинтересованы в переходе форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

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Как сообщает британская Express, «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно надеется уладить все детали перехода нападающего. Конкуренцию англичанам составит французский «ПСЖ», который, не смотря на аренду Мауро Икарди у «Интера», продолжает заниматься поисками замены бразильцу Неймару.

Напомним, что переход 25-летнего аргентинца, согласовавшего летом личный контракт с «Тоттенхэмом», сорвался из-за имиджевых прав нападающего, принадлежащих находящейся на Мальте компании Star Image Company.

Добавим, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.