«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить де Хеа

Как сообщает Mirror со ссылкой на Express, руководство «Ювентуса» намерено уговорить 28-летнего испанца присоединиться к команде следующим летом.
При этом, по информации издания, туринский клуб намерен заполучить голкипера бесплатно, как сделал это ранее с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи и хавбеком «Ливерпуля» Эмре Джаном.
Напомним, что действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За это время испанец провел 366 матчей за английскую команду, пропустив 377 мячей.
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