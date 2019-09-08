«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить де Хеа - Советский спорт
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08 сентября 2019 09:26Футбол

«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа может следующим летом оказаться в «Ювентусе».

Как сообщает Mirror со ссылкой на Express, руководство «Ювентуса» намерено уговорить 28-летнего испанца присоединиться к команде следующим летом.

При этом, по информации издания, туринский клуб намерен заполучить голкипера бесплатно, как сделал это ранее с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи и хавбеком «Ливерпуля» Эмре Джаном.

Напомним, что действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За это время испанец провел 366 матчей за английскую команду, пропустив 377 мячей.

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