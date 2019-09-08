Матч любительской лиги с участием Самедова и Павлюченко собрал четыре тысячи зрителей В субботу, 7 августа, Ногинске состоялся матч 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья между местным клубом «Знамя» и подольским «Витязем» (3:0).

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Встреча прошла на стадионе «Автомобилист» при участии бывших футболистов «Спартака» Романа Павлюченко, Александра Шешукова и Александра Самедова, для которого матч стал дебютным в составе ногинского клуба.

Как сообщает «Евро-футбол.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт Russian Non-League Football, на матче присутствовало четыре тысячи зрителей, при том, что арена вмещает всего две.

Добавим, что за «Знамя» голами отметились Дмитрий Савин, Сергей Поповицкий и Роман Павлюченко.