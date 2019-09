Матч любительской лиги с участием Самедова и Павлюченко собрал четыре тысячи зрителей

Встреча прошла на стадионе «Автомобилист» при участии бывших футболистов «Спартака» Романа Павлюченко, Александра Шешукова и Александра Самедова, для которого матч стал дебютным в составе ногинского клуба.

Как сообщает «Евро-футбол.ру» со ссылкой на Twitter-аккаунт Russian Non-League Football, на матче присутствовало четыре тысячи зрителей, при том, что арена вмещает всего две.

Добавим, что за «Знамя» голами отметились Дмитрий Савин, Сергей Поповицкий и Роман Павлюченко.

More than 4000 fans attended FC Znamya Noginsk today and seen Pavlyuchenko & Samedov for free! Lack of seats, people stood near pitch! 😮 Russian 4th division has turned to something different! pic.twitter.com/NO1W7cFNgu