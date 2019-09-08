Арсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам Французский специалист Арсен Венгер считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в чем-то схож с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

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- Салах схож с Месси, но ему все еще нужно найти такую же стабильность, как у аргентинца. Я считаю его хорошим форвардом. Но Месси раздает голевые передачи, а Салах немного одержим тем, что хочет забить сам. Он обязательно найдет правильный баланс, когда станет старше, у него огромный потенциал, - приводит слова Венгера Goal.com.

Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.