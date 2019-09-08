«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб пытается убедить Лионеля Месси подписать пожизненный контракт.
Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что нынешний контракт 32-летнего нападающего содержит пункт, позволяющий ему покинуть испанский клуб в любое трансферное окно по собственному желанию.
Напомним, что Месси выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2005 года. За это время 32-летний аргентинец провел 687 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 603 забитых мяча и 242 голевые передачи.
Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.
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