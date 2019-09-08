«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт Руководство «Барселоны» намерено подписать новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб пытается убедить Лионеля Месси подписать пожизненный контракт.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил, что нынешний контракт 32-летнего нападающего содержит пункт, позволяющий ему покинуть испанский клуб в любое трансферное окно по собственному желанию.

Напомним, что Месси выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2005 года. За это время 32-летний аргентинец провел 687 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 603 забитых мяча и 242 голевые передачи.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.