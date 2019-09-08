Иван Игнатьев: Предложения есть, но я в «Краснодаре» и никуда перебираться не хочу Ранее сообщалось, что игроком интересуется московское «Динамо».

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев подтвердил информацию об интересе других клубов, отметив, что не собирается покидать «быков».

«Читал об этом в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в «Краснодаре», никуда перебираться не хочу.

Если сам «Краснодар» скажет, что их устраивает чье-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым – это самый подходящий для меня клуб в России», – цитирует Игнатьева «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний форвард провел 11 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Его контракт с «Краснодаром» в силе до 2022 года.