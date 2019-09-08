«Анжи» обратился к Это’О: Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам

Пресс-служба «Анжи» поблагодарила бывшего форварда махачкалинского клуба Самюэля Это’О, который на этой неделе объявил о завершении карьеры.
«Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!», – говорится в сообщении.
В составе «Анжи» звездный нападающий отыграл 73 матча и забил 36 голов.
Ранее он выступал за такие известные клубы как мадридский «Реал», «Барселону», миланский «Интер» и лондонский «Челси».
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