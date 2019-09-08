«Анжи» обратился к Это’О: Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам Камерунский футболист выступал за российский клуб в период с 2011 по 2013 год.

Пресс-служба «Анжи» поблагодарила бывшего форварда махачкалинского клуба Самюэля Это’О, который на этой неделе объявил о завершении карьеры.

«Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!», – говорится в сообщении.

В составе «Анжи» звездный нападающий отыграл 73 матча и забил 36 голов.

Ранее он выступал за такие известные клубы как мадридский «Реал», «Барселону», миланский «Интер» и лондонский «Челси».