Семак объяснил, зачем «Зенит» провел товарищеский матч с «Сочи» Встреча завершилась победой питерского клуба (2:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашней победы над «Сочи» в рамках контрольного матча.

«Товарищеский матч, попытались найти спарринг в перерыв для сборных, чтобы поддерживать игровой тонус. Должны посмотреть тех, кто не играет много, посмотреть форму. Кто-то восстанавливается после травм, кто-то набирает форму.

Сантоса не было, потому что у него родился ребенок, получил время для отдыха. Завтра он будет на тренировке. У Ивановича и так большая игровая нагрузка. Не было необходимости поддерживать игровой тонус. Осорио мы оценили, сыграл хорошо», – цитирует специалиста «Чемпионат».