Сергей Семак: Кокорин – один из лучших в России. Иметь такого футболиста – мечта - Советский спорт
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08 сентября 2019 17:31ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Кокорин – один из лучших в России. Иметь такого футболиста – мечта

Ранее Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении игрока, который оказался в тюрьме за участие в избиении трех человек.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.

«Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера», – цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.

На прошлой неделе Кокорин подтвердил информацию о приглашении от главы Чечни Рамзана Кадырова в футбольный клуб «Ахмат».

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