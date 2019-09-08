Сергей Семак: Кокорин – один из лучших в России. Иметь такого футболиста – мечта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.
«Моя позиция остается прежней – я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок – один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде – мечта любого тренера», – цитирует Семака официальный сайт питерского клуба.
На прошлой неделе Кокорин подтвердил информацию о приглашении от главы Чечни Рамзана Кадырова в футбольный клуб «Ахмат».
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья «Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:25 Теннис Мысин Николай Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол Несмотря на пропуск длиною почти в год – уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них – думаю, невозможна. 06.09.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:09 ММА Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий