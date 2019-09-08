Маринато Гилерме: Мы играем дома и должны победить

— Для нас была очень важна победа над Шотландией. Главный тренер сказал, что это игра за 6 очков. Такие победы на выезде дают уверенность. Так что это плюс для нас. Казахстан — не очень удобный для меня соперник. Но мы играем дома и должны побеждать.
В последнее время я был активным в инстаграме. Болельщики жаловались, что я мало отвечаю на комментарии. Сейчас отвечаю больше, ведь это люди, которые поддерживают нас. Пишут много слов поддержки. Что-то плохое тоже пишут. Но это наша жизнь. Спрашивали про гол, который я пропустил. Главное, что я уверен внутри себя. Но конструктивную критику я всегда принимаю.
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