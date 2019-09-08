«Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду

«Ювентус» договорился с американской компанией Jeep о продлении контракта, согласно которому чемпион Италии будет получать от партнера по 50 млн евро каждый год.
Согласно источнику, ранее туринский клуб получал 16 млн евро. Такой скачок напрямую связан с трансфером нападающего Криштиану Роналду.
Отмечается, что переход португальца вызвал огромный интерес у фанатов. В частности, количество подписчиков «старой синьоры» в соцсетях увеличилось в два раза.
В минувшем сезоне 33-летний Роналду помог клубу выиграть чемпионат, а также Суперкубок страны. При этом он был признан лучшим футболистом серии А.
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