«Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду Об этом сообщает Tuttosport.

«Ювентус» договорился с американской компанией Jeep о продлении контракта, согласно которому чемпион Италии будет получать от партнера по 50 млн евро каждый год.

Согласно источнику, ранее туринский клуб получал 16 млн евро. Такой скачок напрямую связан с трансфером нападающего Криштиану Роналду.

Отмечается, что переход португальца вызвал огромный интерес у фанатов. В частности, количество подписчиков «старой синьоры» в соцсетях увеличилось в два раза.

В минувшем сезоне 33-летний Роналду помог клубу выиграть чемпионат, а также Суперкубок страны. При этом он был признан лучшим футболистом серии А.