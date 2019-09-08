Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что в 2003 году лондонский клуб мог подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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Тогда аргентинцу было 16 лет.

– Приходится сожалеть о неудачных сделках. Когда «Арсенал» в 2003 году подписал Сеска Фабрегаса, мы выходили на контакт с Месси. С Лионелем мы создали бы отличную команду. Но он решил остаться в Испании, – сказал Венгер в интервью beIN Sports.

Месси дебютировал в «Барселоне» 16 октября 2004 года. С тех пор он провел за каталонцев 687 матчей, в которых забил 603 мяча.