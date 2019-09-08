«Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ Завершился 12-й тур ФНЛ.

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«Текстильщик» дома уступил «Балтике» – 1:5. Хет-триком в этой встрече отметился бразильский форвард Аллеф.

«Торпедо» на своем поле победило «Химки» – 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте провел Сергей Божин. «Торпедо» осталось на первом месте в турнирной таблице, а «Химки» – на втором, однако теперь черно-белые опережают преследователей на четыре очка.