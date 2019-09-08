«Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии «Ростов» в товарищеском матче обыграл сборную Сирии – 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Арсений Логашов (14-я и 27-я минуты), а на 39-й Александр Саплинов установил окончательный счет.

Дончане сыграли в следующем составе: Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 35), Вилюш (Чернов, 11), Ведерников, Логашов, Маляров, Байрамян (Осинов, 68), Глебов (Безруков, 68), Саплинов, Долгов, Прошляков (Гогричиани, 80).

Матч проходил на стадионе «Олимп-2».