Глушаков восстановился после травмы

Футболист готовится к «Ростову» в общей группе.
В нынешнем сезоне хавбек провел три матча, в которых получил одну желтую карточку.
Матч девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» состоится 16 сентября.
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