Глушаков восстановился после травмы - Советский спорт
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09 сентября 2019 00:22ФутболКоноплев Александр

Глушаков восстановился после травмы

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о возвращении в строй полузащитника Дениса Глушакова.

Футболист готовится к «Ростову» в общей группе.

В нынешнем сезоне хавбек провел три матча, в которых получил одну желтую карточку.

Матч девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» состоится 16 сентября.

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