Глушаков восстановился после травмы Пресс-служба «Ахмата» сообщила о возвращении в строй полузащитника Дениса Глушакова.

Загрузка... Футболист готовится к «Ростову» в общей группе. В нынешнем сезоне хавбек провел три матча, в которых получил одну желтую карточку. Матч девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» состоится 16 сентября.