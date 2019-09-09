«Ростов» пригласили в Сирию - Советский спорт
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09 сентября 2019 00:38ФутболКоноплев Александр

«Ростов» пригласили в Сирию

Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид пригласил «Ростов» в свою страну.

Сегодня дончане обыграли сборную Сирии на стадионе «Олимп-2» (3:0).

– У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», – цитирует Абазида ТАСС.

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