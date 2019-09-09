Ван Дейк подпишет шестилетний контракт с «Ливерпулем» - Советский спорт
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09 сентября 2019 01:08ФутболКоноплев Александр

Ван Дейк подпишет шестилетний контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк договорился с «Ливерпулем» о подписании нового соглашения.

Контракт будет действовать до 30 июня 2025 года.

По данным Mirror, переговоры начались после перехода Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед». Британец стал самым дорогим защитником мира, после чего агенты ван Дейка инициировали обсуждение новых условий сотрудничества.

По новому соглашению голландец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю вместо 125 нынешних. Также в контракте будет прописана гибкая система бонусов.

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