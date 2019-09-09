Федор Кудряшов: Чувствую, что тренерский штаб сборной мне доверяет Защитник «Сочи» и сборной России Федор Кудряшов объяснил, почему он часто подключался к атакам в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1).

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– Я чувствую доверие и знаю требования тренерского штаба. Поэтому никаких опасений у меня нет. К тому же я знаю, что при подключениях вперед партнеры по команде меня подстрахуют.

– Для вас было важно получить именно этот вызов в сборную после того, как летом вы сменили клуб и «Сочи» не столь удачно выступал на старте сезона?

– Конечно, важно, как и для любого футболиста. Чувствую, что тренерский штаб мне доверяет. Понятно, что если в клубе у меня не будет складываться, то и в сборную я не попаду. Поэтому делаю все, что от меня зависит, а решение уже за тренерами сборной. Когда меня вызывают, всегда старюсь выкладываться по максимуму, чтобы доказать, что не зря попал в сборную, – приводят слова Кудряшова «Известия».