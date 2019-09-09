Месси и Суарес готовятся сыграть с «Валенсией»

Форварды «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес завершают восстановление после мышечных травм и готовятся выйти на поле в матче четвертого тура примеры с «Валенсией», сообщает El Mundo Deportivo.
Напомним, 32-летний аргентинец получил повреждение 5 августа, когда начал подготовку к сезону, а 32-летний уругваец вышел в стартовом составе каталонцев в матче первого тура с «Атлетиком» (0:1), но из-за травмы был заменен еще в первом тайме.
Таким образом, в матче с «Валенсией» главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде впервые сможет выставить оптимальный вариант линии атаки: Антуан Гризманн – Суарес – Месси.
В трех турах действующие чемпионы Испании набрали четыре очка и занимают восьмое место.
Матч «Барселона» – «Валенсия» пройдет 14 сентября на «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).
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