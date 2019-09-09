Роберт Просинечки: Армении будет сложно, так как Италия и Финляндия далеко оторвались

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки после поражения от Армении (2:4) на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване в матче отборочного турнира Евро-2020 высказался о ситуации в группе J.
«Мы потеряли шанс выйти в финальный раунд турнира, но мы попытаемся получить путевку через Лигу наций, – приводит ArmFootball.com слова Просинечки. – Что касается сборной Армении, то я думаю, что это будет сложно, так как Италия и Финляндия далеко оторвались в группе».
Напомним, после шести туров Италия лидирует в группе, набрав максимально возможные 18 очков. У Финляндии – 12 очков, Армении – девять, у Боснии и Герцеговины – семь.
Прямую путевку в финальный турнир Евро-2020 получат команды, занявшие первые два места в группе.
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