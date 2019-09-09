Микаэль Брага: Сборная России редко так достойно выступает в квалификации

Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о выступлении сборной России в отборочном турнире Евро-2020.
«В матче с Казахстаном главное просто победить, а не забить сопернику как можно больше мячей, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Браги. – В отборочных раундах результат важнее хорошей игры.
Шотландия была не самым сложным соперником, но обычно дома она обретает дополнительную силу. Для сборной России и ничья в Глазго была бы хорошим результатом, однако она победила и продолжила делать свою работу хорошо.
Сборная России редко так достойно выступает в квалификации. Хорошо, что дела у нее сейчас идут отлично».
Напомним, в пятницу сборная России победила Шотландию (2:1) в Глазго. После пропущенного на десятой минуте мяча, российская команда отыгралась до перерыва благодаря голу капитана команды Артема Дзюбы. А во втором тайме защитник Юрий Жирков вынудил защитника соперника Стивена О’Доннелла отправить мяч в свои ворота. Этот гол стал победным.
Теперь у России 12 очков и второе место. Занимающий третье место Казахстан набрал семь очков.
В понедельник Россия примет Казахстан в Калининграде. Начало матча – 21:45 (мск).
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