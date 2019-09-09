«Интер» представил третью форму (фото) Она черно-желтая.

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«Интер» опубликовал фотографии третьей формы команды на нынешний сезон.

Футболка, шорты и гетры выполнены в черном цвете, а эмблемы спонсоров и логотип клуба – в желтом. Также желтые полоски помещены на воротнике и рукавах.

Дизайнеры при создании формы использовали элементы форм сезонов 1997/1998 и 2009/2010, когда команда сделала чемпионский хет-трик. А цвет выбран из-за многолетнего спонсора клуба – известной компании по производству автомобильных шин.

Напомним, техническим спонсором «нерадзурри» остается компания Nike.

В первых двух турах нового чемпионата серии A «Интер» выиграл у «Лечче» (4:0) и «Кальяри» (2:1) и возглавляет турнирную таблицу.