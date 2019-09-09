Сантос дебютировал за ЦСКА в матче с московским «Араратом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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В эти минуты московский ЦСКА проводит контрольный матч против столичного «Арарата».

Отметим, что встречу с первых минут начал бразильский нападающий Лукас Сантос, арендованный до конца сезона у футбольного клуба «Васка да Гама».

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.

Добавим, что встреча проходит в Ватутинках и началась в 12.00 мск.