ЦСКА забил шесть мячей «Арарату», Сантос отметился голом в дебютном матче - Советский спорт
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09 сентября 2019 14:01ФутболГичунцев Артур

ЦСКА забил шесть мячей «Арарату», Сантос отметился голом в дебютном матче

Встреча прошла в Ватутинках.

Московский ЦСКА разгромил столичный «Арарат» в контрольном матче, забив шесть мячей в ворота соперника.

В составе армейцев хет-трик оформил нападающий Такума Нисимура. Еще по одному разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок красно-синих Лукас Сантос. Этот матч стал первым для бразильца в новой команде.

Следующий матч ЦСКА проведет 15 сентября. В этот день команде предстоит гостевой поединок 9-го тура РПЛ против «Тамбова».

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – «Арарат» (Москва) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Нисимура, 20; 2:0 – Елеев, 22; 3:0 – Марадишвили, 28; 4:0 – Нисимура, 47 (с пенальти); 5:0 – Лукас Сантос, 63; 6:0 – Нисимура, 65 (6:0).

ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н’Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).

«Арарат»: Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46).

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