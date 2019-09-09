Хавбек «Атлетика» Сусаета перешел в японский клуб. Он провел в системе басков 22 года Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Испанский полузащитник Маркель Сусаета покинул «Атлетик» Бильбао. Сегодня, 9 сентября, он подписал контракт с японским клубом «Гамба». О других деталях сделки не уточняется.

31-летний Сусаета – воспитанник «Атлетика». Он числится в системе клуба с 1997 года. В составе основы футболист начал играть в 2007 году. За это время он провел 507 матчей, забил 56 голов и отдал 87 голевых передач.

Добавим, что вместе с «Атлетиком» полузащитник выигрывал Суперкубок Испании.